Кабмин увеличил численность аппарата Госпогранслужбы

Численность увеличена на 50 человек (с 612 до 662 человек).

Во вторник, 27 февраля, Кабинет Министров увеличил предельную численность работников аппарата Администрации Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, численность увеличена на 50 человек (с 612 до 662 человек) на период действия военного положения в Украине и в течение одного года со дня его прекращения или отмены.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров 27 февраля провел очередное заседание. Какие решения приняли.

Также правительство временно возложило исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Андрея Даника.

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