Кабмин назначил временного руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Кабинет министров Украины временно возложил нисполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Андрея Даника. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Временно возложено на выполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича», — отметил он.
До этого Андрей Даник занимал должность заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, правительство признало утратившим силу распоряжение КМУ от 25 августа 2023 г. №741 (“О временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Демчука В.В.”)
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