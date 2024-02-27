Кабмин назначил временного руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на Андрея Даника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров Украины временно возложил нисполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Андрея Даника. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Временно возложено на выполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича», — отметил он.

До этого Андрей Даник занимал должность заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, правительство признало утратившим силу распоряжение КМУ от 25 августа 2023 г. №741 (“О временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Демчука В.В.”)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.