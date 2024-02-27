Кабмін призначив тимчасового очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій

Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів України тимчасово поклав виконання обов'язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича», — зазначив він.

До цього Андрій Даник обіймав посаду заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 25 серпня 2023 р. №741 (“Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Демчука В.В.”)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.