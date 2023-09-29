Кабмін призначив Андрія Даника заступником голови ДСНС

Кабінет Міністрів провів у п’ятницю, 29 вересня, засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень.
Як повідомили в Уряді, на засідання КМУ ухвалив розпорядження:
Про звільнення
Трегубенка Сергія Семеновича з посади заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Про призначення
Даника Андрія Миколайовича заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Про тимчасове покладення обов’язків
Державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України на Павловського Андрія Броніславовича.
Нагадаємо, що 9 вересня Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника голови ДСНС на Андрія Даника.
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