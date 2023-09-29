Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Давид Арахамія пропонує скасувати «правки Лозового», змінивши КК та КПК: «Ніхто не сховається від покарання і через 10 років»

Давид Арахамія про законопроект щодо скасування «правок Лозового»: завдяки ним корупціонери продовжують уникати покарання, тому що чинний закон встановлює строки, в які правоохоронці мають вкластися, розслідуючи справу до повідомлення підозри.

Міністерство фінансів повідомило, чому призначення нових суддів у 2024 році може стати проблемою

Матеріально-технічне забезпечення нових суддів поки що не передбачене проектом бюджету на 2024 рік.

Можливість надсилання суду процесуального документу на офіційний email, а не через Електронний кабінет, - позиція ВП ВС

Чи може фізична особа подати заяву чи позов на офіційну електронну скриньку суду, а не через Електронний суд, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

На посаду судді КСУ від Верховної Ради претендує член ЦВК Олександра Кармаза

Відомий перший кандидат в судді Конституційного Суду від парламенту – це член Центральної виборчої комісії.

Стало відомо, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту

Завершився строк прийому документів на члена Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду – від Верховної Ради опубліковано дані лише про одну кандидатуру.

  1. В Україні

Кабмін призначив Андрія Даника заступником голови ДСНС

16:54, 29 вересня 2023
Також КМУ ухвалив розпорядження про звільнення Сергія Трегубенка з посади заступника голови ДСНС.
Кабмін призначив Андрія Даника заступником голови ДСНС
Джерело фото: novadoba.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабінет Міністрів провів у п’ятницю, 29  вересня, засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень.

Як повідомили в Уряді, на засідання КМУ ухвалив розпорядження:

Про звільнення

Трегубенка Сергія Семеновича з посади заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про призначення

Даника Андрія Миколайовича заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про тимчасове покладення обов’язків

Державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України на Павловського Андрія Броніславовича.

Нагадаємо, що 9 вересня Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника голови ДСНС на Андрія Даника.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду