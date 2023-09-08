Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника голови ДСНС на Андрія Даника

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень.

Джерело фото: novadoba.com.ua

Кабінет Міністрів провів у п’ятницю, 9 вересня, засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень.

Як повідомили в Уряді, на засідання КМУ ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків першого заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича.

Крім того, Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Марчука Миколи Валерійовича на посаду голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

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