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Лакмусовим папірцем стане відновлення електронних декларацій та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб, – посол ЄС про боротьбу з корупцією

Залежить від того, як Україна буде виконувати «домашнє завдання», – Посол ЄС прокоментував перспективи України на шляху до ЄС.

У Комітеті Ради з нацбезпеки поки немає єдиного розуміння, чи зможуть виїхати за кордон жінки, які перебувають на військовому обліку

Члени Комітету Ради з нацбезпеки озвучили протилежні думки, чи зможуть перетинати кордон жінки, що стоять на військовому обліку.

Підстави для відмови Україною у екстрадиції, — позиція Верховного Суду

З часу звернення із заявою про визнання біженцем, або визнання особою, яка потребує додаткового захисту, чи визнання особою, яка потребує тимчасового захисту - особа вже перебуває під захистом України, протягом розгляду цієї заяви і навіть під час оскарження відмови наданні такого статусу, - Верховний Суд.

Адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову

У Верховній Раді з’явився законопроект, яким пропонується надати адвокатам право на відстрочку від призову під час мобілізації, але не всім.

Заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень під час затримання: Верховний Суд висловився щодо кваліфікації

Верховний Суд вказав, що суди допустили суперечність у своїх рішеннях, вказуючи, що працівник поліції, заподіюючи тілесні ушкодження двом потерпілим, діяв як з особистих неприязних мотивів, так і перевищив свою владу та службові повноваження.

  1. В Україні

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника голови ДСНС на Андрія Даника

17:56, 8 вересня 2023
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень.
Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника голови ДСНС на Андрія Даника
Джерело фото: novadoba.com.ua
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Кабінет Міністрів провів у п’ятницю, 9 вересня, засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень.

Як повідомили в Уряді, на засідання КМУ ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків першого заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича.

Крім того, Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Марчука Миколи Валерійовича на посаду голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

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