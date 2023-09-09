Війну рф проти України допишуть у підручники школярів

Джерело фото: delo.ua

Шкільні підручники з історії поповняться новим розділом, який буде присвячений повномасштабній війні росії проти України, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

«Мені здається, що важливо вже почати додавати інформацію про повномасштабну війну та захист нашої країни, сміливість українців для того, що старшокласники не брали цю інформацію з TikTok», – сказав міністр.

За словами міністра, введення цього розділу в підручники залежить від Міністерства освіти та науки, але вважається надзвичайно важливим провести це якнайшвидше, особливо враховуючи поширення російської пропаганди.

«Це потрібно терміново. Це питання потрібно вирішувати до нового року, більше часу у нас немає», – додав Федоров.

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