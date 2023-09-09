Войну рф против Украины допишут в учебники школьников

На уроках истории школьники будут изучать войну россии против Украины.

Источник фото: delo.ua

Школьные учебники по истории пополнятся новым разделом, который будет посвящен полномасштабной войне россии против Украины, – сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона.

«Мне кажется, что важно уже начать добавлять информацию о полномасштабной войне и защите нашей страны, смелость украинцев для того, что старшеклассники не брали эту информацию из TikTok», – сказал министр.

По словам министра, введение этого раздела в учебники зависит от Министерства образования и науки, но считается чрезвычайно важным провести это как можно быстрее, особенно учитывая распространение российской пропаганды.

«Это нужно срочно. Этот вопрос нужно решать до нового года, больше времени у нас нет», – добавил Федоров.

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