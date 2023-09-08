Правительство временно возложило исполнение обязанностей первого заместителя главы ГСЧС на Андрея Даника

Кабмин принял ряд кадровых решений.

Источник фото: novadoba.com.ua

Кабинет Министров провел в пятницу, 9 сентября, заседание, на котором принял ряд кадровых решений.

Как сообщили в Правительстве, на заседание КМУ принял распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей первого заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича.

Кроме того, Кабинет Министров согласовал кандидатуру Марчука Николая Валерьевича на должность главы правления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству».

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