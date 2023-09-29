Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 29 вересня

Внесено зміни до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів провів засідання 29 вересня. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності». Законопроектом пропонується передбачити, що у разі невиконання юридичними особами, громадськими формуваннями, що не мають статусу юридичної особи, вимог ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» їхня діяльність підлягає припиненню (забороні) в судовому порядку за позовом Міністерства юстиції України. Для проведення правової експертизи щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, вимогам вищезазначеного Закону передбачається утворення Міністерством юстиції комісії з питань дотримання вимог відповідного Закону.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень. Встановлено, що пріоритетні для держави наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки, на які спрямовуються бюджетні кошти за програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», кожні два роки визначаються Академією з урахуванням світових тенденцій науково-технологічного розвитку та відповідно до законодавчо визначених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Передбачено, що розподіл коштів на проведення пріоритетних досліджень і розробок науковими підрозділами, які за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України віднесені до категорії А, проводитиметься на конкурсній основі. Умовою відбору досліджень і розробок є їх спрямованість на розвʼязання безпосередніх проблем національної безпеки; відновлення та розвиток у післявоєнний час стратегічних галузей промисловості України з використанням новітніх технологій; забезпечення пріоритетних реформ, стратегічних ініціатив, реалізація яких є необхідною у воєнний і післявоєнний періоди. Частка прикладних досліджень і розробок має становити не менше 70 відсотків загальної кількості робіт, відібраних за конкурсом.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 14.07.2021 N 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників». Поширено вимоги до безперервного професійного розвитку на всіх працівників сфери охорони здоровʼя. Встановлено організаційні засади та умови функціонування електронної системи безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоровʼя, зокрема, розділено функції адміністратора та технічного адміністратора системи, визначено порядок взаємодії провайдерів заходів безперервного професійного розвитку та адміністратора системи тощо.

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про тваринний світ», такси для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок: незаконного добування (вилову), знищення або пошкодження водних біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах) України (крім континентального шельфу України, виключної (морської) економічної зони України); незаконного добування (вилову), знищення або пошкодження водних біоресурсів континентального шельфу України; незаконного добування (вилову), знищення або пошкодження водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, зокрема анадромних видів риб; незаконного знищення чи погіршення середовища існування водних біоресурсів. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 21.11.2011 N 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів».

- Установлено, що державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоровʼя України» є спеціалізованою експертною організацією у сфері клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 05.09.2007 N 1100 «Про заходи щодо організації діяльності закладів охорони здоровʼя та наукових установ, повʼязаної з трансплантацією органів, тканин і клітин».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 28.02.2022 N 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» і від 03.03.2022 N 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації». Створено умови для реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та уповноваженими ним особами визначених ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» повноважень стосовно ліквідації банків, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та їх ліквідацію. Уточнено положення щодо виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або електронних комунікаційних послуг, визначеними розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, зобовʼязань перед кредиторами (стягувачами), якими є юридичні особи, повʼязані з державою-агресором.

- Включено до Переліку національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту, які беруть участь у проведенні експерименту щодо їх залучення Міністерством молоді та спорту до організації і проведення спортивних заходів, затвердженого постановою КМУ від 05.08.2015 Nº 573, всеукраїнські громадські організації «Федерація гандболу України» та «Федерація спортивного туризму України».

- Утворено, на виконання ЗУ «Про офіційну статистику», Національну раду з питань статистики як консультативно-дорадчий орган КМУ. Затверджено склад Національної ради з питань статистики та Положення про неї.

- Утворено Державну службу України у справах дітей як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення. Затверджено Положення про Державну службу України у справах дітей.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 23.05.2023 N 524 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України». Включено до переліку координаторів експериментального проекту Вищу школу публічного управління. Уточнено перелік відомостей, який передається державному органу, що звернувся до Національного агентства України з питань державної служби із запитом про заповнення посад в такому державному органі. Запроваджено обовʼязок державного органу-учасника експериментального проекту, на посаду в якому призначено особу з резерву, у п’ятиденний строк повідомити про таке призначення НАДС. Вилучено норми щодо необхідності заповнення мотиваційного опитувальника та проходження тестування на загальну ерудицію.

- Внесено зміни до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Доповнено категорії отримувачів одноразової грошової допомоги особами, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України, у період дії воєнного стану внаслідок самооборони під час виконання завдань, повʼязаних із запровадженням і

здійсненням заходів правового режиму воєнного стану; та членами сімей осіб, які добровільно забезпечували проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

- Схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) у розмірі 150 млн. доларів США для реалізації проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)»відповідно до Грантової угоди Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, вчиненої 05.09.2023. Грантові кошти буде спрямовано на бюджетну підтримку для компенсації понесених витрат з відновлення пошкодженого житла у територіальних громадах, які постраждали вді окупації або агресії з боку РФ, починаючи з 24.02.2022.

- Погоджено зміну цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної власності загальною площею 10622,9976 гектара, що перебувають у постійному користуванні державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс» і розташовані на територіях Самбірського, Дрогобицького та Стрийського районів Львівської області, з категорії земель лісогосподарського призначення на категорію земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення з метою подальшої передачі їх у постійне користування Національному природному парку «Бойківщина».

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків задля фінансового забезпечення виплати академічних стипендій у закладах фахової передвищої та вищої освіти та підготовки до нового навчального року та нового опалювального сезону закладів освіти, що фінансуються з державного бюджету та належать до сфери управління МОН, шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмами «Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно- технічної) освіти» на 1 млн 468 тис. гривень, «Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» на 668,9 тис. гривень, «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» на 100 млн. гривень, «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» на 215 млн. гривень, «Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови» на 4 млн. гривень; та збільшення обсягу видатків споживання за програмами «Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я» на 9 млн. 830 тис. гривень, «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи» на 927 тис. гривень, «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» на 50 млн. гривень, «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» на 229 млн. 30,7 тис. гривень, «Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» на 309,2 тис. гривень, «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» на 30 млн. гривень. Встановлено видатки розвитку за програмою «Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у сумі на 1 млн. 40 тис. гривень.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної памʼяті» на 735 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти» на 735 тис. гривень для уникнення утворення заборгованості зоплати рахунків за комунальні послуги та енергоносіїв та послуги з утримання державного майна (експлуатаційні послуги).

- Визначено державне підприємство «Укрводсервіс»централізованою закупівельною організацією для забезпечення можливості здійснення закупівлі електричної енергії для державних підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України. Затверджено Перелік замовників , в інтересах яких проведення тендерів і закупівель за рамковими угодами через централізовану закупівельну організацію є обовʼязковим.

Схвалено проект Додаткової угоди N 2 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні» (ENI/2019/042-007). Додатковою угодою передбачається продовжити термін виконання Угоди на 2 роки для реалізації всіх запланованих заходів за діючими контрактами, які фінансуються в рамках Угоди.

- Оновлено склад Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності задля приведення його у відповідність до актуальної структури центральних органів виконавчої влади України та доповнення його новими представниками.

- Затверджено перелік науково-технічних (експериментальних) розробок в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2023 році. До Переліку у 2023 році включено 32 науково-технічні (експериментальні) розробки, спрямованих на отримання науково-технічного (прикладного) результату, доведеного до стадії практичного використання.

- Схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення реконструкції і реформування України) у розмірі 270 млн. доларів США для реалізації проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Проект спрямований на вирішення проблем, з якими зіткнувся аграрний сектор України після повномасштабного вторгнення РФ, а саме, на забезпечення посівного процесу і збору врожаю протягом наступних двох років та на відновлення сільського господарства через надання більших фінансових можливостей для малих агровиробників.

- Схвалено залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» у розмірі 230 млн. доларів США. Позика спрямовуватиметься до Фонду розвитку підприємництва та вподальшому дозволить вирішити проблеми, з якими зіткнувся аграрний сектор України після повномасштабного вторгнення рф.

- Схвалено залучення четвертого гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні») у розмірі до 1,15 млрд. доларів США в межах пʼятого додаткового фінансування зазначеного Проекту.

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