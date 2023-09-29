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Давид Арахамія пропонує скасувати «правки Лозового», змінивши КК та КПК: «Ніхто не сховається від покарання і через 10 років»

Давид Арахамія про законопроект щодо скасування «правок Лозового»: завдяки ним корупціонери продовжують уникати покарання, тому що чинний закон встановлює строки, в які правоохоронці мають вкластися, розслідуючи справу до повідомлення підозри.

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Давид Арахамія пропонує скасувати «правки Лозового», змінивши КК та КПК: «Ніхто не сховається від покарання і через 10 років»

16:40, 29 вересня 2023
Давид Арахамія про законопроект щодо скасування «правок Лозового»: завдяки ним корупціонери продовжують уникати покарання, тому що чинний закон встановлює строки, в які правоохоронці мають вкластися, розслідуючи справу до повідомлення підозри.
Давид Арахамія пропонує скасувати «правки Лозового», змінивши КК та КПК: «Ніхто не сховається від покарання і через 10 років»
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29 вересня група народних депутатів на чолі з Давидом Арахамією зареєструвала у Верховній Раді законопроект 10100, яким, за даними «Судово-юридичної газети», пропонується скасувати «правки Лозового».

Законопроект передбачає зміни до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу з метою, як вказують автори, «забезпечення ефективності здійснення кримінального провадження та притягнення до відповідальності за корупційні злочини».

Текст законопроекту наразі не оприлюднений, втім, як вказують автори, він передбачає скасування строків розслідування кримінальних проваджень до моменту повідомлення особі про підозру, а також скасування строків давності притягнення до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини, вчинені під час війни.

Давид Арахамія прокоментував проект наступним чином (дослівно – прим. ред.):

«Корупція під час війни – без строків позовної давності. Ніхто не сховається від покарання і через 10 років. Зареєстрували з колегами законопроект № 10100, який скасовує строки позовної давності за корупційні злочини під час війни. Це дозволить покарати винних, навіть якщо вони зараз десь ховаються або якщо про їхні дії ми дізнаємося у далекому майбутньому.

Це продовження послідовної антикорупційної політики Президента і нашої фракції.

Також цей законопроект скасовує ухвалені минулим скликанням так звані «правки Лозового», завдяки яким корупціонери продовжують уникати покарання і зараз. Все це завдяки тому, що чинний закон встановлює строки, в які правоохоронці мають вкластися, розслідуючи справу до повідомлення підозри. Суди ж потім просто закривають провадження, посилаючись на закінчення таких строків. Якщо хтось мріяв цим скористатися – їх чекає розчарування і тюрма. Війна нічого не спише», - написав Арахамія.

Нагадаємо, «правки Лозового» були прийняті 2018 року та полягали зокрема в обчисленні строків досудового розслідування не з моменту повідомлення про підозру, а внесення відомостей до ЄРДР.

Автор: Наталя Мамченко

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