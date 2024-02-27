НАОКВО подтвердило плагиат в диссертации бывшего министра Шкарлета

НАОКВО обратилось в МОН о лишении Шкарлета ученой степени доктора экономических наук.

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Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования подтвердило факт плагиата в диссертации бывшего министра образования Украины Сергея Шкарлета. Об этом сообщил бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов, пишет Украинская правда.

"Несмотря на все попытки обвиняемого оттянуть это дело, НАОКВО единогласно проголосовало за то, что в докторской диссертации Сергея Шкарлета есть плагиат", - заявил он.

Известно, что во вторник, 27 февраля, запланировано заседание в шестом апелляционном административном суде о запрете Нацагентству рассматривать дело Шкарлета. Однако стоит отметить, что аналогичное заседание уже проводилось после голосования Национального агентства.

В целом, сначала специалисты Нацагентства подтвердили наличие плагиата в диссертации, но дальнейший судебный процесс "запретил" им рассматривать это дело. Однако в итоге суд отменил свое собственное решение.

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