ВСП уволил в отставку судью Высшего административного суда Украины

Ирина Борисенко уволена с должности судьи в связи с подачей заявления об отставке.

Во вторник, 27 февраля, Высший совет правосудия решил уволить Борисенко Ирину Викторовну с должности судьи Высшего административного суда Украины в связи с подачей заявления об отставке. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Кроме того, Совет решил остановить рассмотрение заявлений судей об увольнении в отставку, а именно: Немченко Любови Николаевны – с должности судьи Хозяйственного суда Херсонской области и Бородийчука Владимира Георгиевича – с должности судьи Черкасского апелляционного суда.

Ранее ВСП уволил судью Волчанского райсуда Харьковской области за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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