ВРП звільнила у відставку суддю Вищого адміністративного суду України

Ірину Борисенко звільнено з посади судді у зв’язку з поданням заяви про відставку.

У вівторок, 27 лютого, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Борисенко Ірину Вікторівну з посади судді Вищого адміністративного суду України у зв’язку з поданням заяви про відставку. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Крім того Вища рада правосуддя вирішила зупинити розгляд заяв суддів про звільнення у відставку, а саме: Немченко Любові Миколаївни – з посади судді Господарського суду Херсонської області та Бородійчука Володимира Георгійовича – з посади судді Черкаського апеляційного суду.

Раніше ми писали, що ВРП звільнила суддю Вовчанського райсуду Харківської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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