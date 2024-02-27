Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 27 лютого

Уряд вніс зміни до Положення про спостережні комісії та до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів 27 лютого провів чергове засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 03.03.2021 N 181 «Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук». Передбачено проведення щорічної індексації тарифів на послуги з надання спеціалізованої медичної допомоги окремими науково-дослідними установами Національної академії медичних наук, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги, на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін. Внесено актуальні зміни до найменувань державних установ НАМН України відповідно до розпоряджень КМУ від 30.06.2023 N 582-р «Деякі питання утворення державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України» та від 05.09.2023 N 775-р «Деякі питання утворення державної установи «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України». Доручено Міністерству охорони здоровʼя разом з Національною службою здоровʼя, Міністерством фінансів та Національною академією медичних наук розробити до 01.07.2024 пропозиції щодо долучення науково-дослідних установ Національної академії медичних наук до програми державних гарантій медичного обслуговування населення з відповідними фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, зокрема, з визначеним переліком медичних послуг, тарифами на такі послуги і коригувальними коефіцієнтами до них.

- Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Передбачено можливість проведення профілактичних щеплень в аптечних закладах фармацевтичними працівниками (фармацевтами, фармацевтами клінічними), які пройшли спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання домедичної допомоги при невідкладних станах, за умови наявності в такого аптечного закладу, крім ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та за умови відкриття медичного кабінету.

- Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у сфері регулювання рекламної діяльності, вчиненої 19.12.2003 у Москві.

- Внесено зміни до Положення про спостережні комісії. Доповнено перелік субʼєктів, які не можуть бути членами спостережних комісій, представниками Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, БЕБ. Встановлено, що повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково, серед іншого, у разі набуття ним права на заняття адвокатською діяльністю; або у разі обрання або призначення його на посаду судді, посади в органах прокуратури, органах державної виконавчої служби, Національній поліції, СБУ, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро, БЕБ, Державній кримінально-виконавчій службі.

- Затверджено Положення про інформаційну систему з питань поводження з військовополоненими. Положення визначає механізм функціонування та використання інформаційної системи з питань поводження з військовополоненими. Визначено, що база даних інформаційної системи з питань поводження з військовополоненими - систематизована сукупність даних про оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії, та осіб, зниклих безвісти у звʼязку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, що містяться в інформаційній системі з питань поводження з військовополоненими. Внесено зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 «Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими». Уточнено повноваження Координаційного штабу стосовно питань поводження з оборонцями України, які перебувають у полоні держави-агресора, цивільними особами, позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії, та особами, які зникли безвісти за особливих обставин. Визначено, що для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції Координаційного штабу, утворюється президія Координаційного штабу, яка діє у період між його засіданнями. Уточнено склад Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими шляхом доповнення його представником Головного управління розвідки Міноборони, представником Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, представником Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, представником Мінветеранів.

- Внесено зміну до постанови КМУ від 27.12.2022 N 1454 «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх обʼєднаннями». Розширено перелік робіт і послуг, на які спрямовується частина чистого прибутку державного підприємства «Документ», зокрема, передбачено, що частина чистого прибутку державного підприємства «Документ» спрямовується на виконання робіт і послуг з технічного та програмно-технологічного функціонування інформаційно-комунікаційних систем Державної міграційної служби, їх модернізації, інформаційної і технічної підтримки їх користувачів, придбання, обслуговування серверного та електронно-комунікаційного обладнання, придбання, розроблення, обслуговування, модернізації, оновлення програмного забезпечення для таких систем та на вдосконалення процедури видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

- Затверджено Положення про національні контактні пункти та Координаційний центр Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програми з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарної до програми «Горизонт Європа» (програма «Євратом»). Передбачено, що функціонування національних контактних пунктів програми «Горизонт Європа» та програми «Євратом»забезпечується шляхом покладення функцій щодо підтримки та супроводження програми «Горизонт Європа» і програми «Євратом» на окрему посадову особу закладу вищої освіти, наукової установи, іншої юридичної особи незалежно від форми власності, що має відповідні наукові підрозділи, або громадської наукової організації, яка має статус юридичної особи. Функції Координаційного центру програм «Горизонт Європа» та «Євратом» покладаються на наявний або спеціально утворений структурний підрозділ закладу вищої освіти, наукової установи, іншої юридичної особи незалежно від форми власності, що має наукові підрозділи, або громадської наукової організації, яка має статус юридичної особи, наказом МОН за поданням такої юридичної особи.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 11.05.2011 N 488 «Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки, затвердженого зазначеною постановою, в частині заміни цифр «2013-2023» цифрами «2013-2026» у звʼязку з продовженням терміну дії Державної програми забезпечення молоді житлом до 2026 року.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 02.12.2022 N 1349 «Про особливості реалізації експериментального проекту з організації управління чергами автомобільних транспортних засобів перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення за допомогою електронної системи «Електронна черга перетину кордону». Установлено, що заходи з бронювання місця в черзі, використання функцій електронної системи «Електронна черга перетину кордону» щодо руху черги та виїзду для перетину державного кордону під час організації управління чергами автомобільних транспортних засобів перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення можуть здійснюватися водіями легкових автомобілів за допомогою електронної системи «Електронна черга перетину кордону» чи з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатку «Дія».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 06.04.2011 N 357 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби» у відповідність до положень ЗУ «Про електронні комунікації» в частині заміни слів «інформаційно-телекомунікаційних» словами «інформаційно-комунікаційних».

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя стосовно реалізації у 2024 році пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Визначено, що учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоровʼя всіх форм власності, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали з Національною службою здоровʼя договір про медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації у 2024 році зазначеного пілотного проекту.

- Внесено зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Актуалізовано перелік витрат, за якими здійснюється відкриття Казначейством асигнувань із державного бюджету. Оптимізовано та актуалізовано перелік витрат, за якими проводяться платежі Казначейством та його органами в особливому режимі в умовах воєнного стану. Також Порядок доповнено видатками, зокрема, на: придбання безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби, комплектувальних частин і деталей для їх виготовлення; виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень медичних закладів для лікування військовослужбовців; будівництво/придбання житла для учасників бойових дій, які захищали, продовжують захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів їх сімей.

- Внесено зміни у додаток 1 «Гранична чисельність працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади» до постанови КМУ від 05.04.2014 N 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів». Збільшено з 01.04.2024 граничну чисельність працівників апарату Адміністрації Державної прикордонної служби України на 50 осіб (з 612 до 662 осіб) на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування.

- Затверджено, відповідно до частини першої статті 15-2 ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядок ведення переліку схем електронної ідентифікації, гаманців з цифровою ідентифікацією.

- Затверджено, відповідно до частини першої статті 9-7 ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» та пункту 10-2 частини третьої статті 5 ЗУ «Про ринок електричної енергії», Порядок видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії; Порядок визначення екологічної цінності електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 24.07.2013 № 771 «Про затвердження Порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії».

- Схвалено методичні рекомендації щодо надання адміністративних послуг ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Рекомендовано органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади керуватися зазначеними методичними рекомендаціями під час організації роботи центрів надання адміністративних послуг щодо надання адміністративних послуг ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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