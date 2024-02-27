Кабмін призначив заступників голів Одеської та Рівненської ОДА

Кабінет Міністрів України провів у вівторок, 27 лютого, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, було призначено за поданням Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови НАЗК Павлущика Віктора Володимировича.
Крім того, погоджено призначення:
- Харлова Олександра Олександровича першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Кохана Олександра Сергійовича заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації;
- Терещенка Олександра Сергійовича заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
А також тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича.
Рішенням Кабміну погоджено звільнення Кохана Олександра Сергійовича з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області.
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