Кабмін призначив заступників голів Одеської та Рівненської ОДА

На засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено кадровий блок.

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Кабінет Міністрів України провів у вівторок, 27 лютого, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, було призначено за поданням Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови НАЗК Павлущика Віктора Володимировича.

Крім того, погоджено призначення:

Харлова Олександра Олександровича першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;

⁠ Кохана Олександра Сергійовича заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації ;

заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації Терещенка Олександра Сергійовича заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

А також тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича.

Рішенням Кабміну погоджено звільнення Кохана Олександра Сергійовича з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області.

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