Кабмин назначил заместителей глав Одесской и Ровенской ОГА

На заседании Кабинета Министров был принят кадровый блок.

Кабинет Министров Украины провел во вторник, 27 февраля, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, был назначен по представлению Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя НАПК Павлущик Виктор Владимирович.

Кроме того, согласовано назначение:

- Харлова Александра Александровича первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации;

- Кохана Александра Сергеевича заместителем председателя Ровенской областной государственной администрации;

- Терещенко Александра Сергеевича заместителем председателя Ровенской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

А также временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича.

Решением Кабмина согласовано увольнение Кохана Александра Сергеевича с должности председателя Сарненской районной государственной администрации Ровенской области.

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