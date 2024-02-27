Кабмин назначил заместителей глав Одесской и Ровенской ОГА

Кабинет Министров Украины провел во вторник, 27 февраля, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, был назначен по представлению Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя НАПК Павлущик Виктор Владимирович.
Кроме того, согласовано назначение:
- Харлова Александра Александровича первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации;
- Кохана Александра Сергеевича заместителем председателя Ровенской областной государственной администрации;
- Терещенко Александра Сергеевича заместителем председателя Ровенской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
А также временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича.
Решением Кабмина согласовано увольнение Кохана Александра Сергеевича с должности председателя Сарненской районной государственной администрации Ровенской области.
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