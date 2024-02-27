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  1. В Україні

НАЗЯВО підтвердило плагіат у дисертації колишнього міністра Шкарлета

15:54, 27 лютого 2024
НАЗЯВО звернулося до МОН щодо позбавлення Шкарлета наукового ступеня доктора економічних наук.
НАЗЯВО підтвердило плагіат у дисертації колишнього міністра Шкарлета
Джерело фото: 18000.com.ua
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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти підтвердило факт плагіату в дисертації колишнього міністра освіти України Сергія Шкарлета. Про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов, пише Українська правда.

«Попри всі намагання звинуваченої особи відтягнути цю справу, НАЗЯВО одноголосно проголосувало за те, що в докторській дисертації Сергія Шкарлета є плагіат», – заявив він.

Відомо, що у вівторок, 27 лютого, заплановано засідання в шостому апеляційному адміністративному суді щодо заборони Нацагентству розглядати справу Шкарлета. Проте варто зазначити, що аналогічне засідання уже проводилося після голосування Національного агентства.

У цілому, спочатку фахівці Нацагентства підтвердили наявність плагіату в дисертації, але подальший судовий процес «заборонив» їм розглядати цю справу. Однак урешті суд скасував своє власне рішення.

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