Кабмін збільшив чисельність апарату Держприкордонслужби

Чисельність збільшена на 50 осіб (з 612 до 662 осіб).

У вівторок, 27 лютого, Кабінет міністрів збільшив граничну чисельність працівників апарату Адміністрації Державної прикордонної служби України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, чисельність збільшена на 50 осіб (з 612 до 662 осіб) на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів 27 лютого провів чергове засідання. Які рішення ухвалили.

Також уряд тимчасово поклав виконання обов'язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.

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