Мережа лабораторій «Сінево» заявила про арешт головного офісу, всі відділення можуть припинити роботу

Найбільша мережа лабораторій «Сінево» може зупинити роботу через арешт головного офісу у Києві.

У вівторок, 27 лютого, найбільша мережа лабораторій «Сінево» заявила про арешт будівлі головного офісу та лабораторії в Києві. У компанії зазначають, що це може призвести до повної зупинки роботи всієї мережі. Відповідна заява була у пресслужбі компанії.

«Внаслідок безпідставного та протизаконного арешту, накладеного ДБР на будівлю головного офісу і центральної лабораторії «Сінево» в Києві, невдовзі компанія буде змушена припинити діяльність в цій будівлі. А це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій «Сінево» в Україні», - сказано в повідомленні.

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