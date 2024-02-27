Перерасчет пенсий в Украине проведут уже с 1 марта.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что с 1 марта пройдет не только ежегодная индексация пенсий, но и перерасчет пенсий с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января. Об этом говорится в пресс-службе ПФУ.

Отмечается, что перерасчет пенсий из-за роста прожиточного минимума будет произведен в соответствии с пунктом 8 Окончательных положений Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

«В связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2093 до 2361 грн увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят», – сказано в сообщении.

В ПФ добавили, что перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров.

Ранее сообщалось, кому и на какую сумму будут проиндексированы пенсии – в ПФУ назвали цифры.

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