Ветераны и участники боевых действий смогут бесплатно протезировать зубы

Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование.

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Кабмин принял постановление «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Об этом сообщили в Минреинтеграции по результатам заседания Правительства 27 февраля.

Как говорится, речь идет о безвозмездном зубопротезировании для ветеранов и участников боевых действий.

Проектом акта в частности предусматривается:

предоставление медицинских услуг по зубопротезированию ветеранам и участникам боевых действий за счет средств государственного бюджета;

утверждение Порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете для реализации этого пилотного проекта;

что принять участие в пилотном проекте могут учреждения здравоохранения, получившие лицензию и заключившие соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины.

В Минреинтеграции подчеркивают, что внедрение такого механизма для пилотного проекта позволит реализовать гарантированные законом социальные права ветеранов и участников боевых действий на безвозмездное зубопротезирование.

Как мы писали ранее, услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна. По словам и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах, ведь Минветеранов – это история не только о льготах.

Также мы писали, что стоматологическую помощь ветеранам и участником боевых действий хотят сделать бесплатной. По результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.

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