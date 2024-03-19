В Україні почали прийом заявок від медзакладів для участі у проєкті зубопротезування ветеранів

НСЗУ розробила форму договору, яку погодили у МОЗ.

Джерело фото: Jonathan Borba / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», ветерани та учасники бойових дій зможуть безкоштовно протезувати зуби. Уряд затвердив Порядок використання коштів для пілотного проєкту безоплатного зубопротезування ветеранів.

В Україні розпочався прийом заявок від закладів охорони здоров’я для участі у проєкті безоплатного зубопротезування ветеранам.

Як повідомили у Менреінтеграції, Національна служба здоров’я України вже розробила та погодила з МОЗ форму договору для медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту.

Зазначається, що цьогоріч охопити безкоштовним зубопротезуванням планується близько 50 тисяч осіб.

Раніше стало відомо, що укласти договір на зубопротезування для ветеранів зможуть медзаклади будь-якої форми власності.

Як ми писали раніше, послуги ветеранам планують надавати за принципом єдиного вікна. За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, ветеранська політика потребує кардинальних змін, адже Мінветеранів – це історія не лише про пільги.

Також ми писали, що за результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.