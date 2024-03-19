«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на популярний маршрут

«Укрзалізниця» новий поїзд від Києва до Трускавця.

«Укрзалізниця» вводить новий поїзд №159/160 на маршруті Київ — Трускавець для зручності пасажирів.

Згідно з інформацією компанії, поїзд №159/160 буде курсувати з Києва до Трускавця та назад 23 та 30 березня. Відправлення з Києва заплановано на 10:24, з прибуттям до Львова о 17:00 та до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку поїзд відправиться з Трускавця о 8:26 та з Львова о 10:55, а прибуде до Києва о 18:44.

Квитки вже доступні для придбання через застосунок Укрзалізниці, чат-ботів, офіційний сайт компанії та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» також запускає додаткові поїзди до весняних канікул школярів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.