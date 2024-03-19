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  1. В Україні

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на популярний маршрут

10:53, 19 березня 2024
«Укрзалізниця» новий поїзд від Києва до Трускавця.
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на популярний маршрут
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«Укрзалізниця» вводить новий поїзд №159/160 на маршруті Київ — Трускавець для зручності пасажирів.

Згідно з інформацією компанії, поїзд №159/160 буде курсувати з Києва до Трускавця та назад 23 та 30 березня. Відправлення з Києва заплановано на 10:24, з прибуттям до Львова о 17:00 та до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку поїзд відправиться з Трускавця о 8:26 та з Львова о 10:55, а прибуде до Києва о 18:44.

Квитки вже доступні для придбання через застосунок Укрзалізниці, чат-ботів, офіційний сайт компанії та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» також запускає додаткові поїзди до весняних канікул школярів.

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