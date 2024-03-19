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Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України не встановлює правомірність незаконного поводження з боєприпасами – Верховний Суд

Даний закон не звільняє від відповідальності за придбання і зберігання боєприпасів вдома без дозволу, зазначив Верховний Суд.

Реформа оплати праці не забезпечила апарати судів гідною зарплатою – ДСА

У Державній судовій адміністрації кажуть, що вирішити проблему з заробітною платою в апаратах судів зможуть лише законодавча та виконавча гілки влади.

Верховний Суд висловився щодо застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо особу обвинувачували за статтею 191 КК

Верховний Суд: вчинення особою злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 191 КК, шляхом зловживання службовим становищем, унеможливлює застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, адже таке діяння вважається корупційним.

Судитимуть понятого: НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт

НАБУ і САП повідомили понятому про підозру за ч. 1 ст. 387 КК та скерували обвинувальний акт до суду.

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На суддю знов склали заповіт, щоб створити конфлікт інтересів.

  1. Суспільство

19 березня: яке сьогодні свято та головні події

09:59, 19 березня 2024
19 березня відзначають Міжнародний день клієнта
19 березня: яке сьогодні свято та головні події
Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 19 березня, відзначають кілька важливих свят та подій по всьому світу.

Це Всесвітній день соціальної роботи та Міжнародний день клієнта. У Фінляндії святкують День рівноправності, а в православній церкві вшановують пам'ять двох святих - Хрисанфа і Дарії Римських, які жили в 3 столітті. Для католиків цей день - День святого Йосипа.

Цього дня також припадають пам'ятні дати:

  • 19 березня 1930 року народилася Ліна Костенко, видатна українська поетеса і письменниця;
  • У 1917 році у Києві відбулася велика демонстрація за автономію України, під час якої демонстранти роззброювали поліцію;
  • У 1932 році відкрили міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;
  • У 1935 році Ігор Сікорський отримав патент на літальний апарат прямого підйому у США;
  • У 1946 році Мартініка, Гваделупа і Реюньйон стали департаментами Франції;
  • У 1953 році відбулася перша церемонія вручення премії "Оскар";
  • У 1955 році археологи виявили останки палацу Ірода у Масаді, Ізраїль;
  • У 1958 році відкрилося перше засідання Європарламенту у Люксембурзі;
  • 19 березня 2012 року сталася стрілянина в єврейській школі в Тулузі, в результаті якої загинули вчитель і троє дітей.

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