19 березня: яке сьогодні свято та головні події

19 березня відзначають Міжнародний день клієнта

Фото з відкритих джерел

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У вівторок, 19 березня, відзначають кілька важливих свят та подій по всьому світу.

Це Всесвітній день соціальної роботи та Міжнародний день клієнта. У Фінляндії святкують День рівноправності, а в православній церкві вшановують пам'ять двох святих - Хрисанфа і Дарії Римських, які жили в 3 столітті. Для католиків цей день - День святого Йосипа.

Цього дня також припадають пам'ятні дати:

19 березня 1930 року народилася Ліна Костенко, видатна українська поетеса і письменниця;

У 1917 році у Києві відбулася велика демонстрація за автономію України, під час якої демонстранти роззброювали поліцію;

У 1932 році відкрили міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;

У 1935 році Ігор Сікорський отримав патент на літальний апарат прямого підйому у США;

У 1946 році Мартініка, Гваделупа і Реюньйон стали департаментами Франції;

У 1953 році відбулася перша церемонія вручення премії "Оскар";

У 1955 році археологи виявили останки палацу Ірода у Масаді, Ізраїль;

У 1958 році відкрилося перше засідання Європарламенту у Люксембурзі;

19 березня 2012 року сталася стрілянина в єврейській школі в Тулузі, в результаті якої загинули вчитель і троє дітей.

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