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Родственник фигурантки дела о коррупционном правонарушении завещал судье свое движимое имущество

На судью снова составили завещание, чтобы создать конфликт интересов.

Реформа оплаты труда не обеспечила аппараты судов достойной зарплатой – ГСА

В Государственной судебной администрации говорят, что решить проблему с заработной платой в аппаратах судов смогут только законодательная и исполнительная ветви власти.

Закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины не устанавливает правомерность незаконного обращения с боеприпасами – Верховный Суд

Данный закон не освобождает от ответственности за приобретение и хранение боеприпасов на дому без разрешения, отметил Верховный Суд.

Верховный Суд высказался о применении института освобождения от отбывания наказания с испытанием, если лицо обвинялось по статье 191 УК

Верховный Суд: совершение лицом преступления, предусмотренного соответствующей частью ст. 191 УК, путем злоупотребления служебным положением, делает невозможным применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием, ведь такое деяние считается коррупционным.

Будут судить понятого: НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт

НАБУ и САП сообщили понятому о подозрении по ч. 1 ст. 387 УК и направили обвинительный акт в суд.

  1. Общество

19 марта: какой сегодня праздник и главные события

09:59, 19 марта 2024
19 марта отмечают Международный день клиента.
19 марта: какой сегодня праздник и главные события
Фото из открытых источников
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Во вторник, 19 марта, отмечают несколько важных праздников и событий по всему миру.

Это Всемирный день социальной работы и Международный день клиента. В Финляндии празднуют День равноправия, а в православной церкви чтят память двух святых - Хрисанфа и Дарии Римских, которые жили в 3 веке. Для католиков этот день - День святого Иосифа.

В этот день также приходятся памятные даты:

  • 19 марта 1930 года родилась Лина Костенко, выдающаяся украинская поэтесса и писательница;
  • В 1917 году в Киеве состоялась большая демонстрация за автономию Украины, во время которой демонстранты разоружали полицию;
  • В 1932 году открыли мост Гарбор-Бридж в Сиднее;
  • В 1935 году Игорь Сикорский получил патент на летательный аппарат прямого подъема в США;
  • В 1946 году Мартиника, Гваделупа и Реюньон стали департаментами Франции;
  • В 1953 году состоялась первая церемония вручения премии "Оскар";
  • В 1955 году археологи обнаружили останки дворца Ирода в Масаде, Израиль;
  • В 1958 году открылось первое заседание Европарламента в Люксембурге;
  • 19 марта 2012 года произошла стрельба в еврейской школе в Тулузе, в результате которой погибли учитель и трое детей.

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