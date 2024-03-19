19 марта: какой сегодня праздник и главные события

19 марта отмечают Международный день клиента.

Фото из открытых источников

Во вторник, 19 марта, отмечают несколько важных праздников и событий по всему миру.

Это Всемирный день социальной работы и Международный день клиента. В Финляндии празднуют День равноправия, а в православной церкви чтят память двух святых - Хрисанфа и Дарии Римских, которые жили в 3 веке. Для католиков этот день - День святого Иосифа.

В этот день также приходятся памятные даты:

19 марта 1930 года родилась Лина Костенко, выдающаяся украинская поэтесса и писательница;

В 1917 году в Киеве состоялась большая демонстрация за автономию Украины, во время которой демонстранты разоружали полицию;

В 1932 году открыли мост Гарбор-Бридж в Сиднее;

В 1935 году Игорь Сикорский получил патент на летательный аппарат прямого подъема в США;

В 1946 году Мартиника, Гваделупа и Реюньон стали департаментами Франции;

В 1953 году состоялась первая церемония вручения премии "Оскар";

В 1955 году археологи обнаружили останки дворца Ирода в Масаде, Израиль;

В 1958 году открылось первое заседание Европарламента в Люксембурге;

19 марта 2012 года произошла стрельба в еврейской школе в Тулузе, в результате которой погибли учитель и трое детей.

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