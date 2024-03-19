В Турции считают, что война россии против Украины закончится в 2025 году

Турция не видит возможности окончания войны в 2024 году.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция прогнозирует завершение войны россии против Украины в 2025 году и считает следующий год мирным для Киева. Об этом сообщает CNN Turk.

Он подчеркнул, что Анкара не видит возможности решения конфликта в 2024 году.

"Прежде всего, мы одна из стран, которые призывают к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", - отметил Фидан.

Министр также отметил, что война россии против Украины превратилась в войну на истощение, и обе стороны несут потери. "Это сохраняет риск распространения. Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия. Европа должна быть больше обеспокоена ситуацией в Украине, чем мы", - добавил он.

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