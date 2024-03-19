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Трампу грозит конфискация части имущества из-за невыплаты штрафа по делу о мошенничестве

09:41, 19 марта 2024
Страховые компании отказали Трампу в залоге на сумму 454 млн долларов.
Трампу грозит конфискация части имущества из-за невыплаты штрафа по делу о мошенничестве
Источник фото: censor.net
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Попытки бывшего президента США Дональда Трампа получить залог для покрытия 454 миллионов долларов по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке были отклонены 30 страховыми компаниями. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, Трампу грозит потеря части его имущества, если в течение следующих шести дней не найдет способ выплатить более 450 миллионов долларов штрафа по делу о мошенничестве.

Республиканец должен внести эту сумму на счета штата Нью-Йорк, где его осудили за завышение стоимости недвижимости с целью получения более выгодных условий кредитования. Срок для уплаты штрафа истекает 25 марта.

Хотя экс-президент обращался к 30 компаниям-поручителям в поисках финансирования, все они отказали ему.

Адвокаты Трампа пытаются перенести срок выплаты, считая сумму в 454 миллиона долларов "чрезмерной". Они просят суд уменьшить размер залога до 100 миллионов долларов на время рассмотрения апелляции.

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