ЕС подготовил законодательство по выплатам Украине замороженных российских активов

ЕС разработал закон о направлении в Украину доходов российского Центробанка с июля 2024 года.

Источник фото: Getty Images

Европейский Союз разработал законодательство, которое предусматривает начало выплат Украине доходов от замороженных российских суверенных активов уже в июле 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что предложения, которые нуждаются в поддержке всех стран-членов ЕС, предусматривают применение налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных резервов, с целью использования примерно 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и развития ее оборонной промышленности.

Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, преимущественно в виде ценных бумаг и наличных денег, были заблокированы странами "Группы семи", ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

"Финансирование стало особенно критическим, поскольку Украина столкнулась с нехваткой артиллерии, а около $60 млрд США до сих пор заблокированы в Конгрессе", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.