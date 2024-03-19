ЄС підготував законодавство щодо виплат Україні заморожених російських активів

ЄС розробив закон про спрямування в Україну прибутків російського Центробанку з липня 2024 року.

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Європейський Союз розробив законодавство, яке передбачає початок виплат Україні прибутків від заморожених російських суверенних активів уже у липні 2024 року. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що пропозиції, які потребують підтримки всіх країн-членів ЄС, передбачають застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених резервів, з метою використання приблизно 3 мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну та розвитку її оборонної промисловості.

Близько 260 мільярдів євро активів російського центрального банку, переважно у вигляді цінних паперів і готівки, були заблоковані країнами «Групи семи», ЄС і Австралією, причому більше двох третин з них заблоковані в ЄС.

«Фінансування стало особливо критичним, оскільки Україна зіткнулася з нестачею артилерії, а близько $60 млрд США досі заблоковані в Конгресі», - йдеться у повідомленні.

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