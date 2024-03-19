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Трампу загрожує конфіскація частини майна через невиплату штрафу у справі про шахрайство

09:41, 19 березня 2024
Страхові компанії відмовили Трампу у заставі на суму 454 млн доларів.
Трампу загрожує конфіскація частини майна через невиплату штрафу у справі про шахрайство
Джерело фото: censor.net
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Спроби колишнього президента США Дональда Трампа отримати заставу для покриття 454 мільйонів доларів у цивільній справі про шахрайство в Нью-Йорку були відхилені 30 страховими компаніями. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, Трампу загрожує втрата частини його майна, якщо протягом наступних шести днів не знайде спосіб виплатити понад 450 мільйонів доларів штрафу у справі про шахрайство.

Республіканець має внести цю суму на рахунки штату Нью-Йорк, де його засудили за завищення вартості нерухомості з метою отримання вигідніших умов кредитування. Термін для сплати штрафу закінчується 25 березня.

Хоча експрезидент звертався до 30 компаній-поручителів у пошуках фінансування, всі вони відмовили йому.

Адвокати Трампа намагаються перенести термін виплати, вважаючи суму у 454 мільйони доларів «надмірною». Вони просять суд зменшити розмір застави до 100 мільйонів доларів на час розгляду апеляції.

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