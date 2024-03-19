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У Туреччині вважають, що війна росії проти України закінчиться у 2025 році

10:35, 19 березня 2024
Туреччина не бачить можливості закінчення війни у 2024 році.
У Туреччині вважають, що війна росії проти України закінчиться у 2025 році
Джерело фото: aa.com.tr
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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина прогнозує завершення війни росії проти України у 2025 році і вважає наступний рік мирним для Києва. Про це повідомляє CNN Turk.

Він підкреслив, що Анкара не бачить можливості вирішення конфлікту у 2024 році.

«Перш за все, ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості», - зазначив Фідан.

Міністр також наголосив, що війна росії проти України перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат. «Це зберігає ризик поширення. Нас турбує така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається з мови, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми», - додав він.

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