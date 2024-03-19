«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд на популярный маршрут

«Укрзализныця» новый поезд от Киева до Трускавца.

«Укрзализныця» вводит новый поезд №159/160 на маршруте Киев - Трускавец для удобства пассажиров.

Согласно информации компании, поезд №159/160 будет курсировать из Киева в Трускавец и обратно 23 и 30 марта. Отправление из Киева запланировано на 10:24, с прибытием во Львов в 17:00 и в Трускавец в 19:35. В обратном направлении поезд отправится из Трускавца в 8:26 и из Львова в 10:55, а прибудет в Киев в 18:44.

Билеты уже доступны для приобретения через приложение Укрзализныци, чат-ботов, официальный сайт компании и в кассах вокзалов.

Напомним, что «Укрзализныця» также запускает дополнительные поезда к весенним каникулам школьников.

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