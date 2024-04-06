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Как получить компенсацию на приобретение жилья: разъяснение Минветеранов

18:17, 6 апреля 2024
В Минветеранов была разработана подробная инфографика порядка компенсации на приобретение жилья.
Как получить компенсацию на приобретение жилья: разъяснение Минветеранов
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Министерство по делам ветеранов объяснило, как получить компенсацию на приобретение жилья. В ведомстве объяснили, кто имеет на это право и куда обращаться.

Отмечается, что в Государственном бюджете на 2024 год на обеспечение жильем ветеранов войны, членов семей погибших Защитников и Защитниц заложено почти 5,75 млрд грн. Это позволит до конца этого года выплатить компенсацию на приобретение жилья более чем 2000 лицам по трем программам Минветеранов.

Специалисты Министерства разработали детальную инфографику порядка компенсации на приобретение жилья.

В ней подробно расписано:

▪ кто имеет право на получение компенсации

▪ куда обращаться

▪ какие документы следует подготовить

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