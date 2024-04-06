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Оценка уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи КСУ: обнародовали содержание вопроса

16:24, 6 апреля 2024
Вопросы для письменной оценки разрабатывала внешняя группа международных экспертов, являющихся известными специалистами в сфере конституционализма.
Оценка уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи КСУ: обнародовали содержание вопроса
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Совещательная группа экспертов опубликовала вопрос, на который кандидаты на должность судьи КСУ отвечали 5 апреля во время письменной оценки по установлению уровня компетентности в сфере права. Об этом сообщили на Facebook-странице Совещательной группы экспертов.

В СГЭ напомнили, что этот вопрос для письменной оценки разрабатывала внешняя группа международных экспертов, являющихся известными специалистами в сфере конституционализма.

Они разработали пять вариантов таких вопросов, из которых случайным образом в прямом эфире был выбран вопрос №4.

Его содержание ДГЭ публикует, чтобы все желающие могли ознакомиться с ним и понять суть вопроса, который выполняли кандидаты.

На проведение письменной оценки было отведено 3 часа.

При подготовке ответа кандидаты могли пользоваться такими материалами, как Конституция Украины, Закон Украины «О Конституционном Суде Украины», Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Хартия основных прав Европейского Союза.

«Далее Совещательная группа проработает ответы и проинформирует всех о том, есть ли необходимость в проведении дополнительных собеседований с кандидатами в рамках оценки их уровня компетентности.

Позже, по итогам оценки уровня компетентности, примет решение о соответствии или несоответствии каждого из этих кандидатов критерию признанного уровня компетентности в сфере права», - заявили в Совещательной группе экспертов.

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