Оценка уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи КСУ: обнародовали содержание вопроса

Вопросы для письменной оценки разрабатывала внешняя группа международных экспертов, являющихся известными специалистами в сфере конституционализма.

Совещательная группа экспертов опубликовала вопрос, на который кандидаты на должность судьи КСУ отвечали 5 апреля во время письменной оценки по установлению уровня компетентности в сфере права. Об этом сообщили на Facebook-странице Совещательной группы экспертов.

В СГЭ напомнили, что этот вопрос для письменной оценки разрабатывала внешняя группа международных экспертов, являющихся известными специалистами в сфере конституционализма.

Они разработали пять вариантов таких вопросов, из которых случайным образом в прямом эфире был выбран вопрос №4.

Его содержание ДГЭ публикует, чтобы все желающие могли ознакомиться с ним и понять суть вопроса, который выполняли кандидаты.

На проведение письменной оценки было отведено 3 часа.

При подготовке ответа кандидаты могли пользоваться такими материалами, как Конституция Украины, Закон Украины «О Конституционном Суде Украины», Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Хартия основных прав Европейского Союза.

«Далее Совещательная группа проработает ответы и проинформирует всех о том, есть ли необходимость в проведении дополнительных собеседований с кандидатами в рамках оценки их уровня компетентности.

Позже, по итогам оценки уровня компетентности, примет решение о соответствии или несоответствии каждого из этих кандидатов критерию признанного уровня компетентности в сфере права», - заявили в Совещательной группе экспертов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.