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Совещательная группа экспертов провела письменную оценку кандидатов на должность судьи КСУ

14:31, 6 апреля 2024
В письменном оценке приняли участие восемь кандидатов, которые по итогам этапа оценивания моральных качеств кандидатов получили оценку «отвечает».
Совещательная группа экспертов провела письменную оценку кандидатов на должность судьи КСУ
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В пятницу, 5 апреля, Совещательная группа экспертов провела письменную оценку кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины с целью установления уровня компетентности в сфере права. Об этом сообщили на Facebook-странице Совещательной группы экспертов.

В письмовому оцінюванні взяли участь вісім кандидатів, які за підсумками етапу оцінювання моральних якостей кандидатів отримали оцінку «відповідає», а саме:

Алла Олійник

Олександра Яновська

Наталія Денисенко

Сергій Різник

Тарас Цимбалістий

Олександр Водянніков

Юрій Барабаш

Роман Яроменок

Перш за все, до кандидатів та громадськості звернувся Голова ДГЕ Алеш Залар, який представив присутніх членів та заступників членів ДГЕ, а також повідомив про мету та окремі деталі проведення письмового оцінювання.

Після цього Алеш Залар передав слово Секретарю ДГЕ Ярославу Романюку.

У свою чергу Секретар ДГЕ ще раз коротко нагадав умови письмового оцінювання, пояснив організаційні питання та провів процедуру визначення запитання.

Ярослав Романюк в присутності кандидатів відкрив сейф-пакет із пʼятьма варіантами запитання та випадковим чином обрав одне запитання, спільне для всіх кандидатів.

Він також нагадав, що запитання для письмового оцінювання розробляла зовнішня група міжнародних експертів, які є відомими фахівцями в сфері конституціоналізму.

«Уповноважений представник цієї групи міжнародних експертів тільки вранці, перед початком письмового оцінювання, передав закритий захисний сейф-пакет з варіантами запитань», – зазначив Ярослав Романюк.

Після виконання завдання всіма кандидатами, кожен з них роздрукував та засвідчив підписом свою відповідь у двох примірниках, один з яких залишився в ДГЕ для перевірки, а інший примірник відповіді кандидати залишили собі.

Наприкінці Голова ДГЕ Алеш Залар зазначив, що всі вісім кандидатів роздрукували та передали ДГЕ свої відповіді, і відповідно оголосив про завершення виконання письмового оцінювання кандидатів.

«Дорадча група опрацює відповіді та поінформує кандидатів і громадськість щодо того чи є необхідність в проведенні додаткових співбесід з кандидатами в рамках оцінювання рівня компетентності у сфері права. А згодом ухвалить рішення щодо відповідності чи невідповідності кожного з цих кандидатів критерію визнаного рівня компетентності в сфері права», – повідомив Алеш Залар.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта Совещательная группа экспертов определила, кто из кандидатов на две вакантные должности судей КСУ по квоте Съезда судей и три вакантных должности судей КСУ по квоте Верховной Рады, является добропорядочным и сможет принять участие в следующем этапе конкурса. 

Добавим, Совещательная группа экспертов (СГЭ) 23 марта сообщила, что на одну из двух имеющихся вакансий судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей будет объявлен новый отбор. 

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