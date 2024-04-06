В Харьковской области 300 000 абонентов без света: энергетики срочно обратились к жителям

Жителей Харькова призвали по возможности снизить энергопотребление.

Фото: freepik.com

В субботу, 6 апреля, в Харькове действуют графики отключения света. Энергетики призвали жителей города снизить потребление электроэнергии.

По данным Минэнерго, в Харьковской области действуют почасовые графики отключения света. Из-за ограничений обесточено 300 000 абонентов. При этом говорится, что дефицита электроэнергии в энергосистеме нет.

В свою очередь «Харьковоблэнерго» попросило жителей города по возможности уменьшить энергопотребление.

Там отмечают, что если света долго не было, то после появления нужно воздерживаться от включения сразу всех электроприборов, так как из-за перегрузки могут отключаться автоматические выключатели, что приводит к обесточиванию жилищ.

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