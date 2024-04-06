На Харківщині 300 000 абонентів без світла: енергетики терміново звернулися до жителів

Жителів Харкова закликали за можливості зменшити енергоспоживання.

Фото: freepik.com

У суботу, 6 квітня, у Харкові діють графіки відключення світла. Енергетики закликали жителів міста знизити споживання електроенергії.

За даними Міненерго, у Харківській області діють погодинні графіки відключень світла. Через обмеження знеструмлено 300 000 абонентів. При цьому зазначається, що дефіциту електроенергії в енергосистемі немає.

У свою чергу «Харківобленерго» просило жителів міста за можливості зменшити енергоспоживання.

Там зазначають, якщо світла довго не було, то після появи потрібно утримуватися від увімкнення одразу всіх електроприладів, бо через перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі, що призводить до знеструмлення осель.

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