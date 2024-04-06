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Субсидія на неопалювальний період: що треба знати

15:07, 6 квітня 2024
Житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для більшості одержувачів автоматично.
Субсидія на неопалювальний період: що треба знати
Фото: tsn.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що опалювальний сезон в Україні завершується у квітні, а з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів автоматично, але за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини.

Проте є певна категорія людей, яка має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період.

ВИКЛЮЧНО на підставі звернення громадянина призначається субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу (субсидію було призначено 0,00 грн).

Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), — представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органів Пенсійного фонду України заповнені належним чином нові заяву та декларацію.

Важливо пам’ятати: у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, то для її розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг можна онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. 

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