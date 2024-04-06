У Чернівцях 6-річну дитину вкусила собака, яку власниця випустила бігати на подвірʼї

Власниця собаки пояснила, що випустила собаку бігати на подвірʼї, не переконавшись, чи закрита хвіртка.

У Чернівцях 6-річну дитину вкусила собака. Як повідомили у Патрульній поліція України, крик про допомогу дитини почули інспектори близько 17-ї години під час опрацювання виклику.

Як зазначили патрульні, дівчинка кричала про допомогу.

Правоохоронці разом з небайдужими громадянами відігнали собаку. До наляканої дитини викликали швидку та до приїзду лікарів контролювали її стан.

Як пишуть у поліції, власниця собаки пояснила, що випустила собаку бігати на подвірʼї, не переконавшись, чи закрита хвіртка.

«На жінку патрульні склали всі відповідні адміністративні матеріали», - повідомили правоохоронці.

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