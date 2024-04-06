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Як читати платіжку за спожитий газ – що варто знати споживачам

18:30, 6 квітня 2024
Які дані містяться платіжці за газ.
Як читати платіжку за спожитий газ – що варто знати споживачам
Джерело фото: ГК «Нафтогаз України»
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Споживачі можуть контролювати нарахування, заборгованість та переплати у своєму рахунку.

У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» розповіли, які дані містяться платіжці за газ:

Особовий рахунок – унікальний ідентифікатор як споживача у системі Газопостачальної компанії України.

EIC код – персональний газовий номер, що є ключовим для ідентифікації рахунку як у ГК «Нафтогаз України», так і в оператора ГРМ.

«Спожито» – вказує на кількість газу, яку споживач використав за місяць.

«Тариф» – означає вартість одного кубометра газу згідно з тарифним планом.

«Нараховано» – сума за використаний газ.

«Борг» – сума, яку не сплатили за попередні періоди.

«Сплачено» – відображає загальну кількість коштів, які були сплачені у вказаному місяці.

«До сплати» – кінцева сума, яку потрібно оплатити, враховуючи всі нарахування, борги чи переплати (якщо є).

На кожній платіжці є також реквізити Газопостачальної компанії – завдяки, яким можна оплатити рахунок за спожитий газ у банку.

QR код – допоможе платити швидко та без зайвого клопоту.

Кожен з цих елементів у платіжці грає важливу роль у забезпеченні прозорості та розуміння рахунку за газ, дозволяючи краще контролювати витрати і оптимізувати своє майбутнє споживання, пояснюють у ГК «Нафтогаз України».

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