Как читать платежку за потребленный газ – что следует знать потребителям

Какие данные содержатся в платежке за газ.

Источник фото: ГК «Нафтогаз Украины»

Потребители могут контролировать начисление, задолженность и переплату в своем счете.

В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» рассказали, какие данные содержатся в платежке за газ:

Личный счет – уникальный идентификатор как потребителя в системе газоснабжающей компании Украины.

EIC код – персональный газовый номер, являющийся ключевым для идентификации счета как у ГК «Нафтогаз Украины», так и у оператора ГРМ.

«Потреблено» – указывает на количество газа, которое потребитель использовал за месяц.

«Тариф» – означает стоимость одного кубометра газа согласно тарифному плану.

«Начислено» – сумма за использованный газ.

«Долг» – сумма, которую не уплатили за предыдущие периоды.

«Уплачено» – отображает общее количество средств, уплаченных в указанном месяце.

«К оплате» – конечная сумма, которую нужно оплатить, учитывая все начисления, долги или переплаты (если есть).

На каждой платежке есть также реквизиты Газоснабжающей компании – благодаря которым можно оплатить счет за потребленный газ в банке.

QR код – поможет платить быстро и без лишних хлопот.

Каждый из этих элементов в платежке играет важную роль в обеспечении прозрачности и понимания счета за газ, позволяя лучше контролировать расходы и оптимизировать свое будущее потребление, объясняют в ГК «Нефтегаз Украины».

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