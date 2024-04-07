Не явились в ТЦК: два уклониста предстанут перед судом

Уклонистам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении двух мужчин, которые уклонились от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 50-летний житель одного из сел Черкасского района, будучи пригодным к военной службе и руководствуясь отсутствием желания быть призванным в ряды ВСУ, отказался получать повестку. Однако заранее был предупрежден о необходимости явиться в отдел Черкасского РТЦК и СП, однако так и не появился.

Еще один обвиняемый – 44-летний переселенец из Донецкой области, который также в установленном законом порядке был предупрежден о необходимости явиться в военкомат, требование проигнорировал и без уважительных причин в РТЦК и СП в определенное время не явился.

В прокуратуре добавляют, что в случае доказательства вины правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее сообщалось, что во Львове направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Житомирщины, которые способствовали незаконному пересечению лиц через государственную границу Украины.

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