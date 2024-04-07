В Харьковской области экс-полицейский передавал врагу данные об украинских защитниках

Экс-полицейского будут судить по госизмене.

В Харьковской области правоохранители утвердили и направлен в суд обвинительный акт относительно уже бывшего правоохранителя по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 39-летний сотрудник одного из управлений ГУНП в Луганской области проходил службу в составе сводного подразделения на территории Купянского района. Правоохранитель, будучи вовлеченным в Сили обороны Украины, через мессенджер «Telegram» наладил контакт с представителем рф.

От российского куратора мужчина получил задачу собирать и передавать информацию о местах расположения личного состава украинских защитников и их военной техники, маршруты перемещений, пароли и т.д., на что изменник согласился.

В период с июня по октябрь 2023 предатель, осуществляя разведывательно-подрывную деятельность против Украины, посылал представителю государства-агрессора данные, которые в дальнейшем враг использовал для планирования ракетных атак по территории нашего государства, добавляют в прокуратуре.

Правоохранители разоблачили и задержали предателя в ноябре 2023 года и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина уволен из органов Национальной полиции Украины. Его будут судить в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова.

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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