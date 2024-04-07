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На Харківщині експоліцейський передавав ворогу дані про українських захисників

07:18, 7 квітня 2024
Експоліцейського судитимуть за держзраду.
На Харківщині експоліцейський передавав ворогу дані про українських захисників
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На Харківщині правоохоронці затвердили та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього правоохоронця за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 39-річний співробітник одного з управлінь ГУНП в Луганській області проходив службу в складі зведеного підрозділу на території Куп’янського району. Правоохоронець, будучи залученим до Сил оборони України, через месенджер «Telegram» налагодив контакт з представником рф.

Від російського куратора чоловік отримав завдання збирати і передавати інформацію щодо місць розташування особового складу українських захисників та їхньої військової техніки, маршрути переміщень, паролі тощо, на що зрадник погодився.

У період з червня по жовтень 2023 року зрадник, здійснюючи розвідувально-підривну діяльність проти України, надсилав представнику держави-агресорки дані, які в подальшому ворог використовував для планування ракетних атак по території нашої держави, додають у прокуратурі.

Правоохоронці викрили і затримали зрадника у листопаді 2023 року та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка звільнено з органів Національної поліції України. Його судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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