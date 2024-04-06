Коли працюючі пенсіонери, яким перерахували пенсії, отримають збільшені виплати

У квітні стартує перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

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З 1 квітня підвищуються низка соціальних видатків та стартує перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. За словами народного депутата та голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, відтепер мінімальна зарплата становитиме 8 тисяч грн.

Як ми повідомляли, мінімальна зарплата наступного року може зрости до 8 400 гривень – триває дискусія.

«Це другий етап підвищення. Також у квітні стартує перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам», – зазначив голова профільного комітету.

Він додав, що працюючі пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, орієнтовно у червні отримають вже збільшену пенсію та доплату різниці за квітень-травень.

Також, за його словами, зростуть виплати для зайнятих на суспільно корисних роботах.

Окрім того, збільшується компенсаційна виплата роботодавцям, які влаштовують на роботу ВПО. Якщо людину працевлаштували за направленням центра зайнятості, виплата збільшиться до 16 тис. грн.

Як писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради внесли законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини, яка на сьогодні становить майже 41 тисячу грн, і яка не переглядалася з 2014 року.

Згодом у парламенті прокоментували ідею збільшення допомоги при народженні дитини майже в 10 раз.

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