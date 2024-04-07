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Як просунутися в черзі на спадщину: роз’яснення

07:36, 7 квітня 2024
Процес отримання майна близької людини здійснюється послідовно, відповідно до ступеня споріднення.
Як просунутися в черзі на спадщину: роз’яснення
Фото: agroone.info
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило, як просунутися в черзі на спадщину. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

У спадкуванні за законом черговість визначає порядок одержання спадщини. Процес отримання майна близької людини здійснюється послідовно, відповідно до ступеня споріднення.

Цивільний кодекс України виділяє п’ять черг спадкування. Кожна з них одержує таке право у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини чи відмови від її прийняття. Проте законодавством також передбачені випадки, коли особа може оминути визначений регламент, обійти чергу та успадкувати належне їй майно.

Так, черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Такий документ не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині.

Окрім цього, особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може і за рішенням суду одержати право на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування. Умови – опіка протягом тривалого часу, матеріальне забезпечення, надання іншої допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

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