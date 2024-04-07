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На Черкащині працівник Держпродспоживслужби налагодив схему одержання хабарів

08:48, 7 квітня 2024
З липня 2022 року до січня 2023 року правоохоронці задокументували одержання службовою особою маже 80 тис. грн.
На Черкащині працівник Держпродспоживслужби налагодив схему одержання хабарів
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На Черкащині скерували до суду обвинувальний акт стосовно працівника державної установи за фактом використання підроблених документів та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, керівник одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області організував злочинну схему з одержання неправомірної вигоди за реєстрацію сільськогосподарської техніки.

До свої схеми він залучив одного з родичів, якого зареєстрував як ФОП та відкрив на його ім’я картковий рахунок.

Зловмисник використовував підроблені висновки спеціаліста про обстеження транспортного засобу на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, за виготовлення яких зацікавлені особи перераховували на цей картковий рахунок гроші.

У подальшому, отримавши кошти, підозрюваний розпоряджався ними на власний розсуд.

З липня 2022 року до січня 2023 року правоохоронці задокументували одержання службовою особою маже 80 тис. грн.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави та відсторонено від посади.

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