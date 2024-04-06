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В Україні діють нові довідники податкових пільг

15:20, 6 квітня 2024
З 27 березня діють нові довідники податкових пільг.
В Україні діють нові довідники податкових пільг
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Державна податкова служба оприлюднила нові довідники пільг станом на 27 березня року.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Запорізькій області 4 квітня.

Мова йде про:

- Довідник № 123/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник № 123/2 інших податкових пільг.

У Довідниках наведено перелік пільг із зазначенням кодів і термінів дії, зокрема, з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, з плати за землю, з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, акцизного податку, місцевих податків та зборів.

Облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюється контролюючими органами на підставі інформації, наявної в поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.

Як ми писали, податкова до кінця року запланувала перевірку понад 3,2 тисячі компаній.

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