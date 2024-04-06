В Украине действуют новые справочники налоговых льгот

С 27 марта действуют новые справочники налоговых льгот.

Государственная налоговая служба обнародовала новые справочники льгот на 27 марта года.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области 4 апреля.

Речь идет о:

- Справочник № 123/1 налоговых льгот, являющихся потерями доходов бюджета;

- Справочник №123/2 других налоговых льгот.

В Справочниках приведен перечень льгот с указанием кодов и сроков действия, в частности, по налогу на прибыль предприятий, налогу на добавленную стоимость, по плате за землю, по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, акцизному налогу, местным налогам и сборам.

Учет сумм налоговых льгот, полученных субъектами ведения хозяйства, осуществляется контролирующими органами на основании информации, имеющейся в представленных такими субъектами хозяйствования налоговых декларациях.

Как мы писали, налоговая до конца года запланировала проверку более 3,2 тысяч компаний.

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