Дмитрий Лубинец объяснил, как работают новые правила рекрутинга в ВСУ

Новый алгоритм рекрутинга призван заменить устаревшие подходы на понятный механизм.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных Сил.

Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, как отмечают в Минобороны, призван заменить устаревшие подходы понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе.

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, необходимо пройти четыре этапа:

выбор должности и воинской части (самостоятельно, по желанию) онлайн или в ЦНАПе;

собеседование, получение рекомендательного письма;

оформление в ТЦК.

направление прохождения военной службы.

Как это работает и на что нужно обратить внимание – в инфографике ниже:

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