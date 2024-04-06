Дмитрий Лубинец объяснил, как работают новые правила рекрутинга в ВСУ

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных Сил.
Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, как отмечают в Минобороны, призван заменить устаревшие подходы понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе.
По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, необходимо пройти четыре этапа:
Как это работает и на что нужно обратить внимание – в инфографике ниже:
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