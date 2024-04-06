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Дмитрий Лубинец объяснил, как работают новые правила рекрутинга в ВСУ

13:36, 6 апреля 2024
Новый алгоритм рекрутинга призван заменить устаревшие подходы на понятный механизм.
Дмитрий Лубинец объяснил, как работают новые правила рекрутинга в ВСУ
Источник фото: Getty Images
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных Сил.

Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, как отмечают в Минобороны, призван заменить устаревшие подходы понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе.

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, необходимо пройти четыре этапа:

  • выбор должности и воинской части (самостоятельно, по желанию) онлайн или в ЦНАПе;
  • собеседование, получение рекомендательного письма;
  • оформление в ТЦК.
  • направление прохождения военной службы.

Как это работает и на что нужно обратить внимание – в инфографике ниже:

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